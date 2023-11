Met het vertrek van verkenner Gom van Strien (PVV) is de verkenning minder dan een week na de verkiezingen opnieuw in chaos ontaard. Dit terwijl de Tweede Kamer een rommelige verkenning en formatie kostte was kost wilde voorkomen. De ongekend onstuimige formatie na de verkiezingen in maart 2021 leidde namelijk niet alleen tot wantrouwen op het Binnenhof, maar ook jegens de politiek zelf.