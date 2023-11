Het initiatief in de verkenningsfase moet weg bij de PVV, vindt DENK-partijleider Stephan van Baarle. De partij van Geert Wilders maakt er „een zooitje” van, schrijft de politicus op het sociale medium X. PVV-senator Gom van Strien heeft maandagochtend laten weten dat hij vertrekt nadat hij afgelopen weekeinde in NRC in verband werd gebracht met fraude bij zijn voormalige werkgever Utrecht Holdings.