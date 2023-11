Meer grote aanbieders van pakketreizen in Nederland vermelden hun prijzen nu op de juiste manier. Dit houdt in dat zij één prijs tonen waarin alle onvermijdbare kosten zijn opgenomen of dat zij verplichte kosten als één bedrag onder de prijs vermelden. Hierdoor is het voor consumenten meteen duidelijk wat de uiteindelijke kosten zijn, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).