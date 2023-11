Verkenner Van Strien (PVV) legt werk per direct neer

Verkenner Gom van Strien (PVV) legt zijn taken als verkenner per direct neer. Dat heeft hij maandagochtend in een verklaring laten weten. „Dit weekend verschenen artikelen in de media over werkzaamheden in mijn verleden, waarin mijn integriteit in twijfel wordt getrokken. Zowel de hierover ontstane onrust als het voorbereiden van een reactie hierop verhouden zich in mijn ogen niet met mijn huidige werk als verkenner”, schrijft hij in zijn verklaring.