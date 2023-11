Betaalbedrijf Adyen op kop in vlakke AEX, Shell onderaan

Adyen was maandag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die weinig beweging liet zien. Adyen, dat de betalingen regelt voor veel grote internationale winkelbedrijven, profiteerde mogelijk van de koopjesdagen rond Black Friday. Het uit de Verenigde Staten overgewaaide fenomeen zorgde vrijdag al voor fors meer extra transacties in Nederland. Volgens betaalplatform iDEAL is een recordaantal van 7,1 miljoen betalingen verricht, vergeleken met 6,1 miljoen vorig jaar. Het aandeel Adyen won 2 procent.