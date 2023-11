Organisaties bereiden acties voor uit protest tegen winst PVV

Een aantal organisaties komt komende maandag bijeen in Amsterdam om twee protestacties tegen de verkiezingswinst van de PVV te bespreken. Abdou Menebhi, betrokken bij EMCEMO (Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling) en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie, zegt dat het de bedoeling is op zaterdag 2 december een betoging tegen „haatzaaien en populisme” te houden en op zondag 10 december in verschillende steden bijeen te komen voor manifestaties in het kader van de internationale dag van de mensenrechten.