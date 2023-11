Een dochteronderneming van grondstoffenhandelaar Trafigura koopt een tankterminal in de Rotterdamse haven die eerder dit jaar failliet was gegaan. Impala Terminals, zoals het dochterbedrijf heeft, belooft 90 miljoen tot 100 miljoen euro te investeren in de nog in aanbouw zijnde HES Hartel Tankterminal.