De Turkse centrale bank heeft het rentetarief in het land verder verhoogd om de torenhoge inflatie aan te pakken. De rente werd met 5 procentpunt opgeschroefd tot 40 procent. Het was de zesde verhoging op rij. De rentestap viel hoger uit dan verwacht. Economen gepolst door persbureau Bloomberg gingen uit van een verhoging met 2,5 procentpunt. In oktober ging de rente ook al met 5 procentpunt omhoog.