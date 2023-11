Een agent in het Limburgse Landgraaf is in de nacht van woensdag op donderdag gewond geraakt nadat iemand in een gestolen auto op zijn wagen was ingereden. De verdachte is uiteindelijk te voet ontkomen, ondanks dat agenten hem tijdens een achtervolging met een politiewagen aanreden. Ook heeft de politie waarschuwingsschoten gelost.