PVV verdubbelt in meest gemiddelde gemeente Apeldoorn

De steun voor de PVV is vergeleken met de vorige Kamerverkiezingen verdubbeld in Apeldoorn en daarmee is de partij het populairst. De verkiezingsuitslag komt hier vaak in de buurt van de landelijke uitslag en daarom staat de Gelderse gemeente te boek als de meest gemiddelde van Nederland. De VVD is de tweede partij en staat iets voor Nieuw Sociaal Contract en GroenLinks-PvdA, blijkt uit een eerste uitslag die is doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP.