GroenLinks-PvdA is net als in een aantal andere grote steden in Leeuwarden de grootste partij, blijkt uit gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP. Met 22,3 procent van de stemmen boekt de fusiepartij winst vergeleken met 2021, toen PvdA en GroenLinks samen 17,1 procent van de stemmen haalde in de Friese hoofdstad.