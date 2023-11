De PVV is de grootste partij geworden in de gemeente Ede in Gelderland, blijkt uit de eerste telling die de gemeente heeft doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. De partij van Geert Wilders kreeg er 19,0 procent van de stemmen. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2021 (8,2 procent).