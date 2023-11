PVV (23,3 procent) en GroenLinks-PvdA (20,6 procent) hebben de meeste stemmen in Tilburg gehad. Dat blijkt uit de eerste telling die de gemeente heeft doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. PVV haalde in 2021 nog ruim 10 procent van de stemmen in Tilburg. PvdA en GroenLinks haalden toen bij elkaar opgeteld 12 procent.