In Haarlem is GroenLinks-PvdA de grootste geworden: meer dan 27 procent van de Haarlemmers stemde op de linkse combinatie. Dat blijkt uit gegevens van de Verkiezingsdienst van het ANP. De PVV groeide flink in de Noord-Hollandse gemeente. In 2021 stemde ruim 7 procent op de partij van Geert Wilders, die bij deze verkiezingen op 15 procent van de Haarlemse stemmen kon rekenen.