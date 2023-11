’S-HERTOGENBOSCH (ANP) - Net als in andere grote steden, krijgt de PVV in Den Bosch ruim twee keer zoveel stemmen als bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Van de Bosschenaren die gingen stemmen, koos 23,6 procent voor de PVV. In 2021 was dat nog 11,4 procent.