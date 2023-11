D66-fractievoorzitter Jan Paternotte vindt dat zijn partij de afgelopen jaren een fout heeft gemaakt door te weinig van zich te laten horen op het gebied van wonen en migratie. De nummer 2 van de kandidatenlijst zag zijn partij als onderdeel van het kabinet veel investeren in klimaat en onderwijs, maar „ook stikstof is een hele grote crisis met maar heel weinig concrete stappen. Daar moeten we van leren.”