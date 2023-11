Vluchtelingenwerk: uitslag toont zorgen mensen over asielzoekers

VluchtelingenWerk Nederland maakt zich „grote zorgen” na de verkiezingsoverwinning van de PVV, een partij die voor een asielstop pleit. De organisatie zegt echter evenmin te kunnen negeren dat ook VVD en NSC veel stemmen hebben gekregen, partijen die de instroom van asielzoekers willen beperken. „Dit laat zien dat mensen zich zorgen maken over het aantal asielzoekers en de in hun ogen hoge druk die dat legt op voorzieningen in Nederland”, schrijft de organisatie in een reactie.