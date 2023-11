ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wil „juist nu in een gepolariseerde tijd” blijven staan voor de overtuigingen van haar partij: „christelijke, sociale politiek, geworteld in hoop, zoekend naar vrede, pal voor de rechtstaat”. Haar partij haalt in de exitpoll van Ipsos, in opdracht van de NOS en RTL, 3 zetels. De ChristenUnie heeft momenteel 5 zetels in de Kamer. De PVV haalt volgens die exitpoll 35 zetels.