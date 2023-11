De Amsterdamse AEX-index is woensdag met een kleine plus gesloten. Olie- en gasconcern Shell bungelde echter onderaan de hoofdindex onder druk van een behoorlijke daling van de olieprijzen door het nieuws dat oliekartel OPEC+ zijn vergadering van zondag heeft uitgesteld. Naar verluidt is er onenigheid tussen Saudi-Arabië en andere leden van de OPEC+ over een verdere verlaging van de olieproductie.