Het stembureau in het stadhuis van Meppel is gesloten door een brandmelding. Het stadhuis is ook ontruimd, melden de burgemeester van Meppel en de gemeente Meppel. Volgens Veiligheidsregio Drenthe brak er rond 10.45 uur brand uit op de eerste verdieping. De brand is inmiddels onder controle en er zijn geen gewonden gevallen.