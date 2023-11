Maaltijdbezorger Deliveroo hoeft in het Verenigd Koninkrijk niet te onderhandelen met een vakbond over de salarissen en arbeidsvoorwaarden van bezorgers. De hoogste rechtbank van het land oordeelde dat de bezorgers niet in loondienst zijn bij het bedrijf. Daarom kan de bond Independent Workers Union of Great Britain (IWGB) niet optreden als onderhandelaar namens de Britse bezorgers.