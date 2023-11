Veel verontreinigingen in kopvlees rivierkreeftjes

In het vlees uit de kop van rivierkreeftjes zit een hoog gehalte aan verontreinigingen zoals zware metalen, dioxines en pcb’s. In het staartvlees is dat gehalte veel lager. Het is daarom beter om alleen staartjes van rivierkreeften te eten. Voor het maximale gehalte aan verontreinigingen in het kopvlees moet een norm worden vastgesteld, aangezien dit vlees wel in recepten wordt gebruikt, vindt onderzoeksinstituut Wageningen Environmental Research (WENR), onderdeel van de Wageningen Universiteit.