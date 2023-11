De verkoop van volledig elektrische auto’s in Nederland is in oktober flink achtergebleven bij de meeste andere Europese landen. In totaal werden er 8268 elektrisch aangedreven auto’s verkocht in ons land, 29 procent meer vergeleken met oktober vorig jaar. Maar in heel de Europese Unie werden er ruim 36 procent meer van deze auto’s aan de man gebracht, maakte de Europese autobrancheorganisatie ACEA bekend.