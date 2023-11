Kunstmestfabrikant Yara gaat vanaf 2026 een deel van de eigen CO2-uitstoot onderzees opslaan. Van de uitstoot van 3,2 miljoen ton CO2 in het Zeeuwse Sluiskil gaat over enkele jaren 800.000 ton naar Noorwegen om op kilometers diepte te worden opgeslagen. Die techniek is volgens het industriebedrijf goed voor de helft van de geplande CO2-reductie in 2030.