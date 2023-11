Verkiezingsstrijd

We zijn eindelijk óm in de stad waar ik woon. Enige tijd terug zijn de verkiezingsborden weer op de bekende plekken neergezet. Maar toch is het deze keer allemaal anders dan anders. Waren het tot voor kort altijd van die houten borden waarop de partijen zelf de posters moesten plakken, deze keer komt alles voorgedrukt uit de fabriek. Er komt, neem ik aan, geen mensenhand meer aan te pas. Vier rijen breed, zes rijen hoog staan alle partijen die meedoen aan de verkiezingen op 22 november voorgedrukt op hout of linnen. Welk materiaal het is, dat weet ik namelijk nog steeds niet.