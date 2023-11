Het Duitse chemie- en farmacieconcern Bayer heeft maandag miljarden aan marktwaarde zien verdampen op de beurs in Frankfurt. Het aandeel werd bijna een vijfde goedkoper en zakte naar het laagste niveau in meer dan tien jaar tijd. Bayer raakte door het grootste koersverlies voor het bedrijf ooit zo’n 7,6 miljard euro aan beurswaarde kwijt. De koersval volgde op twee grote tegenslagen voor het concern in korte tijd.