Interim-Schipholbaas waarschuwt voor nog meer krimp

Interim-topman Ruud Sondag van Schiphol vreest dat het besluit om de krimp van de luchthaven op te schorten uiteindelijk zal leiden tot nog minder vluchten dan in het krimpplan was voorgesteld, onder meer door juridisch getouwtrek. „Er zijn partijen die zeggen: onder de 400.000”, zo reageert hij in Nieuwsuur voor het eerst op het besluit van minister Mark Harbers (Infrastructuur) om het plan voorlopig in de ijskast te zetten. „Daar wil ik voor waarschuwen.”