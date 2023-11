Guinee Bissau, straatarm door wanbeleid en zelfverrijking

Guinee-Bissau is een onbekend klein land in West-Afrika, maar de problemen zijn er gigantisch. Zo leven inwoners er in grote armoede. Geestelijk gezien is het bestaan er een doolhof. Niet een onoverkomelijk lot, maar wanbeleid en zelfverrijking door de elite veroorzaken de misère. Misschien wel het pijnlijkst is dat in kerken voorgangers en gemeenteleden Bijbelkennis ontberen en massaal vallen voor de verleidingen van een welvaartsevangelie.