Pieter Omtzigt (NSC) is kritisch op Dilan Yeşilgöz (VVD), die vaak benadrukt dat ze liever vooruitkijkt als ze wordt bevraagd over problemen die zijn ontstaan onder de kabinetten-Rutte. „Als dat je houding is, dan schaffen we geschiedenisonderwijs af op de middelbare school”, zegt hij te gast bij Op1.