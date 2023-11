De opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft drie verdachten aangehouden bij een onderzoek naar fraude in een slachthuis en in een handelshuis in het zuiden van Nederland. De leidinggevenden en medewerkers van de bedrijven zouden documenten over de bestemming van vlees hebben vervalst, zegt de autoriteit.