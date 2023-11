De verkiezingen zijn nog geen gelopen race, vindt Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand. Het is volgens haar nog verre van zeker dat rechtse partijen inderdaad zullen winnen. Te gast bij de NOS zegt de groene politica te hopen dat kiezers zich afvragen: „wat is nou belangrijk om de problemen nu op te lossen en problemen in de toekomst te voorkomen”. Zelf verwacht ze „zeker acht” zetels binnen te halen.