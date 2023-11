De manier waarop Amsterdam de meest criminele jongeren in de stad aanpakt, zorgt er niet voor dat deze groep minder vaak opnieuw in de fout gaat. Een vergelijkbare groep die niet tot die zogeheten Top600 hoort recidiveert zelfs net iets minder, staat donderdag in een onderzoeksrapport van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC). Burgemeester Femke Halsema vindt dat de uitkomst tegenvalt.