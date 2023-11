Actiegroep: langer toestaan glyfosaat in strijd met de wet

Dat de Europese Commissie het bestrijdingsmiddel glyfosaat onder voorwaarden wil blijven toestaan, is volgens Pesticide Action Network (PAN) Europe in strijd met het uitgangspunt in de Europese wetgeving dat gezondheid en milieu voorop moeten staan. „In geval van twijfel moet het voorzorgsprincipe gelden”, stelt PAN. Bij het netwerk zijn tientallen organisaties aangesloten die zich bezighouden met milieu, gezondheid en consumentenbelangen. Ze voeren al jaren strijd tegen het gebruik van glyfosaat.