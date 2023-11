De markt voor hypotheken is zich voorzichtig aan het herstellen, zegt consultancybureau IG&H. Het gemiddelde bedrag waarvoor huiseigenaren in het derde kwartaal een hypotheek afsloten, is volgens IG&H gestegen tot een recordhoogte. In juli, augustus en september steeg de totale omzet op de hypotheekmarkt verder, nadat de opbrengsten in het tweede kwartaal ook al omhoog waren gegaan.