Het Openbaar Ministerie heeft 120 dagen jeugddetentie geëist, waarvan 91 dagen voorwaardelijk, tegen een 19-jarige man die afgelopen mei betrokken was bij een vechtpartij op het station Bijlmer ArenA. Hierbij raakte een onbekend gebleven man gewond en kwam hij op het spoor terecht. De verdachte heeft al een tijd in voorarrest gezeten en hoeft wat het OM betreft niet de cel in.