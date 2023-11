De rechtbank in Den Haag heeft het Nederlandse bedrijf Forafina Beleggingen voorheen (voorheen KBS Holland) veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan vijf Iraanse slachtoffers van gifgasaanvallen in de jaren tachtig. De hoogte van de schadevergoeding moet nog worden bepaald. KBS Holland verscheen in juni niet tijdens de rechtszaak.