Winkelverkopen VS en top Biden-Xi centraal op beurzen

Na de meevallende Amerikaanse inflatiecijfers gaat de aandacht op de Amsterdamse beurs woensdag uit naar de winkelverkopen in de grootste economie ter wereld. Die geven mogelijk meer inzicht in de kooplust van de Amerikaanse consument. Ook wordt gelet op de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping in San Francisco. Het is de eerste keer sinds 2017 dat Xi de Verenigde Staten aandoet en een jaar geleden dat Xi en Biden elkaar voor het laatst ontmoetten.