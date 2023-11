Een groep van vierhonderd Rotterdamse burgers heeft het gemeentebestuur gevraagd om te regelen dat Museum Boijmans Van Beuningen in 2025 weer voor het publiek open kan gaan. In een zogeheten burgerinitiatief stellen de indieners dat het museum, dat door een grootschalige verbouwing al sinds 2019 dicht is, in hun ogen al veel te lang gesloten is en ook dreigt te blijven.