Wall Street stijgt na meevallend inflatiecijfer VS

De aandelenbeurzen in New York gingen dinsdag omhoog. Beleggers reageerden op de nieuwste inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. Zo bleek dat de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld in oktober met 3,2 procent zijn toegenomen. Het prijspeil steeg daarmee minder hard dan de 3,7 procent een maand eerder. Economen hadden gerekend op een inflatiecijfer van 3,3 procent. De afkoeling van de inflatie kwam vooral door lagere brandstofprijzen.