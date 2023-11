De 55-jarige ex-fysiotherapeut Bennie Z. uit Emmer-Compascuum is voor het aanranden en verkrachten van dertien cliënten in zijn toenmalige praktijk in Klazienaveen veroordeeld tot een celstraf van 3,5 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Daarnaast heeft de rechter Z. een beroepsverbod van acht jaar opgelegd.