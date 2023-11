De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de verwarde man die dinsdagochtend een basisschool in Oisterwijk was binnengedrongen. Dat meldt de politie dinsdag rond 12.30 uur. In de school aan de Willem de Zwijgerlaan in de Noord-Brabantse plaats zijn geen verdachte voorwerpen gevonden, aldus de politie.