Kamerlid voorziet grotere geldkloof bij ‘pechgeneratie’

Bij de zogenoemde ‘pechgeneratie’, de groep studenten die geen basisbeurs kreeg en alleen kon lenen, neemt de geldkloof tussen mannen en vrouwen toe. Dat voorspelde Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) tijdens een verkiezingsdebat met vrouwelijke politici in Dudok in Den Haag. Dit komt volgens haar doordat mannen vaak beter betaalde banen hebben en zo sneller van hun studieschuld af zijn. De schulden van ‘pechstudenten’ zijn veel hoger dan die van degenen die een basisbeurs kregen of weer krijgen.