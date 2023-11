„We gaan pompoenpannenkoeken eten”, zei ik. Het was dankdag. Meestal eten we dan pizza’s of pannenkoeken. Daar zit geen diepe gedachte achter. Hoewel pompoenen me wel doen denken aan ”gewas” en het snijden voelt als ”arbeid”. Bovendien: bij het Amerikaanse Thanksgiving heeft de pompoen ook een rol. „Doe maar liever pompoensoep en daarna gewoon pannenkoeken”, zei zoonlief. Daar zat wel een gedachte achter: van die pompoen kun je maar beter zo snel mogelijk af zijn.