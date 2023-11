Piloot met paddo’s op vertelt NYT over waanbeelden en dromen

De piloot die vorige maand onderweg naar San Francisco probeerde vliegtuigmotoren uit te schakelen, vertelt aan The New York Times voor het eerst zijn verhaal. Joseph Emerson (44) had twee dagen voor het incident paddo’s gebruikt en het lukte hem niet te herstellen van die hallucinerende ervaring. „Ik dacht: als ik de motoren uit kan schakelen, stort het vliegtuig neer en word ik wakker”, zegt hij in een interview met de Amerikaanse krant.