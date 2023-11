Jaar lang activiteiten en evenementen voor 200-jarige KNRM

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) bestaat dit jaar 200 jaar. Dat wordt vanaf zaterdag 11 november een jaar lang gevierd, met evenementen, activiteiten en campagnes. Speciale aandacht is er voor search and rescue (SAR) op 45 reddingstations, kusthulpverlening, strandbewaking op de Friese Waddeneilanden door lifeguards en de wereldwijde medische adviezen aan zeevarenden van de Radio Medische Dienst. In die 200 jaar heeft de KNRM naar eigen zeggen meer dan 130.000 mensen gered.