Het Britse drankenconcern Diageo heeft een winstalarm afgegeven. De waarschuwing van de producent van drankmerken als Johnnie Walker, Smirnoff, Guinness en Baileys volgt op een scherpe groeivertraging in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Door de verslechterde macro-economische omstandigheden in die regio kopen klanten minder en stappen ze vaker over op goedkopere merken.