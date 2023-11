De Britse economie bleef in het derde kwartaal van dit jaar steken op een nulgroei. De kans op een recessie in het Verenigd Koninkrijk lijkt daarmee wel te zijn afgenomen. Economen vrezen echter dat de Britse economie een lange periode van stagnatie, ofwel nulgroei, tegemoet gaat doordat de hogere rentetarieven in het land hun tol beginnen te eisen.