Nederlandse industriebedrijven produceerden in september in doorsnee 10,3 procent minder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het was de negende maand op rij dat de industriële productie op jaarbasis een krimp liet zien. In augustus zakte de productie al met 8,5 procent en in juli was sprake van een daling van 8 procent. Ook in de voorgaande maanden van 2023 kromp de productie op jaarbasis.