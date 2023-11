De consumentenprijzen in China zijn in oktober met 0,2 procent gedaald ten opzichte van een jaar geleden. Met een inflatiecijfer van onder de nul procent is de op een na grootste economie weer teruggekeerd naar deflatie, wat erop wijst dat het land moeite heeft om de economische groei via de binnenlandse vraag te stimuleren. Economen hadden gerekend op een daling van de consumentenprijzen met 0,1 procent in oktober.