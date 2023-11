Dat het risico voor Nederlanders om in de armoede terecht te komen vorig jaar op het laagste niveau lag sinds 1977, ziet Stichting Armoedefonds niet terug in de praktijk. Dat meldt het fonds woensdag in een reactie op de berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit eigen onderzoek blijkt volgens de stichting dat het aantal hulpvragen bij lokale hulpinstanties juist is gestegen.